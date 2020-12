Covid nel Lazio: 1501 nuovi positivi, 33 decessi e 973 guariti

“Oggi su quasi 17mila ricoveri nel Lazio (+1.019) si registrano 1.501 casi positivi (+129), 33 decessi (-13) e +973 guariti. Calano i ricoveri, le terapie intensive, i decessi e Roma città rimane al di sotto dei 900 casi. Occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva”. A parlare, è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Che poi, come ormai consuetudine, analizza la situazione area per area.

“Nella Asl Roma 1 sono 429 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi di 73, 74, 74, 78, 79, 79, 86 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 254 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Centoventiquattro sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi di 76 e 91 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 141 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nove sono ricoveri. Si registrano due decessi di 86 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 4 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 74, 80 e 89 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 104 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 56, 81, 93 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 175 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 73, 75, 76, 84, 89 e 93 anni con patologie. Nelle province si registrano 379 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 210 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 65, 65, 92 e 94 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 121 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 58 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 33 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 81 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 15 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 86 e 86 anni con patologie”.