Covid e didattica: “Scuola Alighieri impreparata? Attacchi politici” – VIDEO

Scuola Dante Alighieri impreparata? Assolutamente no. Tutt’altro. Tanto dal punto di vista dell’emergenza da Covid-19, quanto sul piano dell’offerta formativa fornita in un periodo particolare come quello che si sta vivendo. Ne è sicuro il dottor Vito Costanzo, dirigente dello storico istituto comprensivo di Formia. Che respinge con decisione al mittente le accuse piovute nelle ultime settimane sulla gestione del plesso.

Per Costanzo si tratta di “attacchi studiati a tavolino”, figli di mere manovre politiche. Insensati, e tali da dare luogo a una situazione estremamente spiacevole che nel concreto ha un unico effetto: una ricaduta negativa sulla moltitudine di alunni frequentanti l’Alighieri.

I vertici dell’istituto, insomma, si sentono al centro di un tiro al bersaglio che non avrebbe motivo d’esserci, se non per interessi di parte che nulla hanno a che vedere con l’ambito scolastico. Il dirigente lo dice chiaramente, senza girarci intorno. Non nascondendo una punta di amarezza.

VIDEO – Di seguito, le parole del dottor Costanzo ai microfoni di h24notizie: