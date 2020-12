Cane resta incastrato in una ringhiera: salvato dai Vigili del Fuoco

Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 7 dicembre, il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina, è intervenuto nel Comune di Santi Cosma e Damiano a seguito di segnalazioni di aiuto per un soccorso ad un animale.

Sul posto, in via Circonvallazione Ferrara, la squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Castelforte prendeva visione di un cane incastrato in una ringhiera di una civile abitazione.

Dalla situazione che si è presentata agli occhi dei colleghi sembrerebbe che l’animale sia stato fermo in quella stato da qualche giorno. Subito si provvedeva a contattare il proprietario del terreno, il quale ci dichiarava di non essersi accorto di tale situazione anche in considerazione del fatto che lo stesso non risultava essere il proprietario del cane.

Dopo poco tempo e con operazioni delicate utilizzando cesoie e divaricatore oleodinamico, per non recare ulteriori problemi al povero animale già debilitato per tale situazione, si provvedeva a liberare la bestiola e consegnarla al veterinario di turno per poi essere trasferita nelle clinica veterinaria per gli accertamenti del caso”.