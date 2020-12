Alimenti di prima necessità e medicinali: ANC ancora in campo per assistere i più deboli

Alimenti di prima necessità e medicinali per anziani e malati: per l’assistenza ai più deboli a Sabaudia, San Felice Circeo e Pontinia, in vista delle festività natalizie riecco in prima linea anche il Nucleo di protezione civile che fa riferimento all’Associazione Nazionale Carabinieri.

I volontari con base a Sabaudia, coordinati da Enzo Cestra, offriranno un aiuto a tutti coloro che essendo soli o costretti a letto non possono recarsi nei negozi per l’acquisto di generi alimentari o medicinali.

Basterà contattare il personale volontario al numero verde 803555, della sala operativa della Regione Lazio, oppure il numero 338/6888242. Un equipaggio dell’ANC si recherà a casa delle persone che hanno bisogno di aiuto, preleveranno la lista delle cose da acquistare e poi consegneranno il tutto a domicilio.

Inoltre, la sera del 31 dicembre, dalle 23 e fino alle 4 del primo gennaio 2021, dopo lo scambio degli auguri sotto la torre del Comune di Sabaudia con le pattuglie in servizio, i volontari dell’ANC resteranno a disposizione di carabinieri e vigili del fuoco con il loro mezzo munito di modulo antincendio per collaborare in caso di roghi causati dai botti di fine anno.

Il progetto, denominato “Emergenza Coronavirus durante le festività natalizie, viene realizzato grazie al contributo pervenuto dal 5X1000.