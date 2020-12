Torrente Pontone, allerta meteo: anche Gaeta dispone lo sgombero delle case

Dopo Formia anche il Comune di Gaeta con una ordinanza del sindaco ha disposto lo sgombero delle abitazioni che si trovano a ridosso del torrente Pontone. L’ordinanza che ha effetto immediato riguarda: via Canzatora lato Roma, via Pontone, via Appia lato Roma, via Sant’Angelo, via dell’Agricoltura (primo tratto di 250 metri dalla via Appia) contrada Piroli e comunque lungo i margini del torrente ad una distanza di almeno 150 metri lineari dagli argini fino a nuova ordinanza di revoca. Il provvedimento che riportiamo di seguito sarà valido fino a quando l’emergenza non sarà cessata.

ordinanza n.324 del 07 dicembre 2020