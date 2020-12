Banda larga a Latina, Lega: “Borghi esclusi dagli interventi”

Banda larga sul territorio di Latina, un’opportunità per pochi. E’ questa la posizione della Lega a Latina che interviene sulla questione. “Nei giorni scorsi abbiamo letto sui principali siti di informazione locale che TIM, il principale operatore di telefonia fissa, ha intenzione di investire nel territorio per il potenziamento della banda larga, con cui si potrà finalmente essere connessi in modo soddisfacente”.

Così Andrea Borsato Responsabile della Lega per Borgo Carso che continua: “Gli abitanti e gli esercenti di Borgo Carso avranno gridato al miracolo!!! Purtroppo no, anche questa volta non tocca a noi, la notizia dei potenziamenti per la banda ultra larga previsti entro la primavera 2021 arriva come una doccia gelata perché riguarderà solamente alcuni borghi del Comune di Latina. Siamo contenti per i nostri amici di Borgo Sabotino, di Borgo Santa Maria, di Borgo Montello e di Borgo Grappa, perché potranno svegliarsi da un lungo letargo, potranno attirare investimenti, potranno nascere nuove imprese, soprattutto quelle legate alle nuove tecnologie.

I borghi esclusi dagli interventi, Borgo Carso in testa, rimarranno ad aspettare che qualche anima pia decida di considerare tutti i cittadini e non solo quelli di serie A, decida di non lasciare indietro nessuno, di prendere in mano il futuro del territorio e delle nuove generazioni. Ancora una volta è dimostrata la mancanza di pianificazione e di visione futura da parte di chi ci dovrebbe rappresentare ed ascoltare i problemi degli abitanti e delle attività commerciali, ben prima di amministrare la città.

Sarà il tempo a risponderci, lo stesso tempo che è stato chiesto più volte per migliorare il rapporto tra i borghi e il centro della città, lo stesso tempo che queste righe ci metteranno per essere caricate su internet, lo stesso tempo che ora sta per terminare, GAME OVER”. Il coordinatore cittadino Armando Valiani sottolinea: “Per la Lega i Borghi sono stati e restano parte integrante di un progetto politico e saranno al centro del nostro programma elettorale. Solo con il decentramento delle attività si potrà dare nuova vita ai territori. Ricordiamo che con la pandemia molto laboratori in Smart Working hanno riscoperto i negozi di prossimità, ora a loro diamo anche i servizi”.