Allerta meteo, disposto lo sgombero per le case in Via Canzatora e Via Pontone

Il Comune di Formia visto l’ allerta meteo rossa ha disposto lo “sgolbero e salvaguardia della pubblica e privata incolumità” per i residenti “nelle abitazioni ubicate in Via Canzatora, lato Napoli e ricadenti nel territorio del Comune di Formia, Via Pontone, tratto Via Unità d’Italia di raccordo tra le due strade. L’avviso è uscito sulla pagina ufficiale del Comune di Formia.

“Premesso – si legge nel post – che nella nottata del 05 e 06 dicembre 2020 si sono verificate condizioni meteorologiche avverse, con forti precipitazioni, che hanno causato notevole disagio alla circolazione veicolare, nonché allagamento della sede stradale di Via Canzatora e delle aree limitrofe di proprietà private; Visto l’esito del sopralluogo effettuato nella suddetta località dalle strutture comunali competenti, ove si è accertato lo straripamento delle acque meteoriche del Torrente Pontone, che hanno causato l’allagamento completo della sede stradale e delle aree di proprietà privata, ivi compreso l’allagamento dei piani inferiori di alcune civili abitazioni;

Considerato che sono previste avverse condizioni meteorologiche con forti precipitazioni per i giorni 8 e 9 dicembre 2020 sul territorio del Comune di Formia Ritenuto di dover emettere a salvaguardia della pubblica e privata incolumità apposita ordinanza di sgombero delle abitazioni interessate dalla potenziale criticità prevista, ubicate in Via Canzatora, lato Napoli e ricadenti nel territorio del Comune di Formia, Via Pontone, tratto Via Unità d’Italia di raccordo tra le due strade;

E’ stato disposto con l’ordinanza sindacale n. 89, entro le ore 23:00 del 7 dicembre 2020 e fino alle 17:00 del 9 dicembre 2020

per tutti i proprietari residenti nelle abitazioni interessate dall’evento, ubicate in Via Canzatora, lato Napoli e ricadenti nel territorio del Comune di Formia, Via Pontone, tratto Via Unità d’Italia di raccordo tra le due strade,

➡Lo sgombero immediato dalle stesse, fino a cessata emergenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità”.