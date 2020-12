Daino investito su via Litoranea, interviene l’Anc

NOTIZIA FLASH – Ha ucciso un grosso esemplare di daino e poi è fuggito. E’ quanto accaduto su via Litoranea dove un’auto ha urtato l’animale riuscendo però ad allontanarsi. Il daino, un esemplare maschio invece è morto a causa dell’impatto. Sul posto sono intervenuti i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra che hanno rimosso la carcassa per poi inoltrare le dovute segnalazioni finalizzate allo smaltimento.

Su via Litoranea come sulle Migliare che attraversano la foresta del Parco e su un tratto di Pontina sono da anni posizionati i cartelli che invitano gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità anche per la presenza di fauna selvatica che potrebbe attraversare. Fatta eccezione per i casi in cui davvero evitare l’impatto causato magari dall’ improvviso attraversamento degli animali, è impossibile, molti incidenti avvengono a causa dell’altra velocità in strade comunque buie e quindi diventa difficile evitare gli animali in strada. Un problema di sicurezza per chi guida ma anche per gli animali che diventano bersagli di chi non rispetta il codice della strada.