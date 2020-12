Natale 2020, il CNA Latina a sostegno delle imprese del territorio

“La CNA Latina si mobilita per sostenere le imprese locali. Se non vogliamo che questa crisi diventi oltremodo drammatica sul piano economico dobbiamo dare forza alla resilienza del sistema dei piccoli. Pronto un team di imprese del settore per sostenere le aziende del territorio ad evolversi dal retail tradizionale verso uno shop digitale.

“A Natale scegli i prodotti locali, anche per i tuoi acquisti digitali”. Questo l’appello che CNA Latina, tramite il direttore Antonello Testa, lancia ai consumatori per sostenere l’economia locale. Una campagna di sensibilizzazione che mette al centro la scelta consapevole dei cittadini durante le fasi di acquisto ma che vede mobilitata l’associazione degli artigiani e della piccola e media impresa a sostenere le aziende nell’universo delle vendite online.

“Grazie a degli accordi con aziende del settore della comunicazione – si legge nella nota stampa – stiamo mettendo in campo un pool di professionisti del territorio che, secondo le proprie specificità, si mettono a disposizione per aiutare le attività del commercio e non solo ad evolvere nel digitale. L’obiettivo è di mettere a disposizione dei nostri associati una task force che offre la consulenza necessaria a favorire l’economia di vicinato che deve è chiamata ad evolversi dal retail tradizionale verso uno shop digitale.

Quella locale, anzi quella dei piccoli artigiani e commercianti, è l’economia che sta affrontando questa crisi nel migliore dei modi e ad evidenziarlo sono i dati sull’occupazione che nelle imprese artigiane, micro e piccole recupera le perdite accumulate nei due mesi precedenti, portandosi sostanzialmente sui livelli dello scorso anno”.