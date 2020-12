Mercato settimanale a Fondi, domani presenti solo i banchi alimentari

Il Comune di Fondi, con una nota diffusa a mezzo stampa nella giornata di ieri, venerdì 4 dicembre, ha comunicato che la “Regione Lazio ha annunciato la proroga della precedente ordinanza limitando, di fatto, lo svolgimento del mercato domenicale alle sole categorie alimentari.

“Dopo il confronto nel comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – annuncia la Regione – il presidente Nicola Zingaretti ha firmato un’ordinanza che proroga fino a martedì 8 dicembre il contenuto di due precedenti provvedimenti emessi nel mese di novembre, l’ordinanza n.67 del 14 novembre e la n.68 del 20 successivo.

Si proroga quindi, in aggiunta a quanto ha già disposto il Governo in merito alle chiusure dei centri commerciali, la chiusura delle grandi superfici di vendita al dettaglio, ossia sopra i 2.500 mq nelle grandi città e sopra i 1.500 mq nelle città fino a 10mila abitanti, salve quelle che vendono generi alimentari. Viene inoltre prorogata la chiusura, nei soli giorni festivi, dei banchi non alimentari dei mercati all’aperto, in aggiunta alle disposizioni del Governo in merito ai mercati al chiuso”.

Poiché il mercato settimanale della città di Fondi si tiene di domenica, giorno festivo, è consentita soltanto l’attività del settore alimentare.

«Esprimo solidarietà e vicinanza agli ambulanti – commenta l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – ancora una volta penalizzati da un provvedimento arrivato a meno di 36 ore dallo svolgimento del mercato».