Dimissioni sindaco, Pd e Formia Bene Comune chiudono la porta: “No a nuove maggioranze”

“Partito Democratico e Formia Bene Comune non parteciperanno a nuove maggioranze nell’ambito di questa consiliatura. E’ quanto abbiamo comunicato questa mattina alla sindaca Paola Villa, a seguito dei colloqui da lei richiesti dopo le sue dimissioni“. A parlare sono Claudio Marciano, Luca Magliozzi e Maria Rosaria Battaglia, rispettivamente consigliere comunale Pd-Fbc, coordinatore Pd e coordinatrice di Fbc.

“Se, come dichiarato dalla sindaca stessa, il progetto politico con cui ha vinto le elezioni nel 2018 è fallito, riteniamo ne debba trarre le dovute conseguenze.

Come ripetuto in diverse occasioni, il nostro giudizio politico e amministrativo sull’amministrazione Villa è assolutamente negativo. Inoltre, un anche ipotetico ingresso in maggioranza, con il Comune in queste condizioni e gli attuali rapporti di forza in consiglio, significherebbe solo rimandare di poco un finale già scritto.

Tuttavia, proprio il richiamo ad una responsabilità straordinaria dovuta alla pandemia ci impone di allungare lo sguardo e di chiederci quale sia la cosa giusta da fare: in un periodo storico così complesso, Formia ha bisogno di un governo all’altezza delle sfide che presente e futuro ci pongono di fronte. E questo sarà possibile solo ridando voce ai cittadini.

Lo scioglimento anticipato del consiglio è responsabilità esclusiva di chi ha governato e guidato Formia fino ad oggi, un ulteriore conto da pagare per l’intera città frutto del fallimento del progetto politico della Sindaca Villa.

C’è inoltre da considerare che peggio di un commissario prefettizio, sarebbe un’amministrazione ordinaria retta da maggioranze provvisorie, senza legittimazione elettorale, con numeri risicati e sotto continuo ricatto.

Comunque vada, il nostro impegno verterà da subito verso la costruzione di un progetto politico nuovo e inclusivo, capace di dare ossigeno alla nostra Formia”.