Commissariato ad Aprilia, approvato l’o.d.g. dell’onorevole Trano

Ieri, venerdì 4 dicembre, ha comunicato con una nota diffusa a mezzo stampa l’onorevole Raffaele Trano, membro della Commissione finanze alla Camera, “l’aula ha approvato il mio ordine del giorno per dotare finalmente Aprilia di un commissariato.

L’aula ha impegnato il Governo a valutare l’opportunità e a prevedere con celerità, in un prossimo intervento normativo, l’istituzione di tale commissariato.

Il viceministro dell’interno Matteo Mauri, del Partito democratico, aveva dato parere negativo, ma poi l’ordine del giorno era stato accantonato dopo che avevo fatto notare che un altro rappresentante del Governo, il sottosegretario sempre agli interni, Carlo Sibilia, del Movimento 5 Stelle, si era detto favorevole a un tale presidio per Aprilia.

Questi sono i fatti e davanti all’atteggiamento dei dem non capisco come il segretario provinciale del Partito democratico e commissario del Pd Aprilia, Claudio Moscardelli, possa aver provato a presentare come un suo successo tale risultato. Ha detto di essere stato al Ministero dell’Interno e di aver ottenuto dal vertice della Polizia di Stato la conferma che si sta procedendo ad istituire il commissariato della Polizia di Stato ad Aprilia.

Se invece di continuare ad andare a prendere caffè nei Ministeri e a passeggiare nei corridoi degli stessi Moscardelli dicesse ai suoi di collaborare per dotare la provincia di Latina di risorse fondamentali, forse renderebbe a tutti i pontini un servizio migliore.

E forse un servizio migliore lo avrebbe reso se di tali emergenze si fosse occupato quando sedeva in Parlamento”. A dichiararlo Raffaele Trano,