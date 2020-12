Calcio a 5, oggi il derby pontino tra Ecocity Cisterna e United Aprilia

“Anticipo della nona giornata al Palacesaroni di Genzano, con l’Ecocity impegnata nella sfida contro United Aprilia Test.

Tutto pronto per il match di oggi che avrà luogo alle ore 15:00 nella nuova casa genzanese dell’Ecocity Futsal. La compagine di Angeletti dovrà sfoderare l’ennesima bella prestazione ed accaparrarsi i prossimi tre punti in palio nel girone F.

Bene la trasferta di Acerra, nove reti per una macchina ancora con la messa a punto e sta già facendo vedere delle gran belle partite con i propri giocatori di grido. Ma le gare vanno sempre giocate e gli avversari sono sempre pronti a provare il colpaccio.

Non aiuta ovviamente un campionato pieno di problemi, causa Covid, con la gerstione delle squadre sempre complicata, ma poter disputare gare, al momento è già molto.

Ecocity a 12 punti in 5 gare, in vetta alla classifica in compagnia dello Sporting Sala Consilina, United Aprilia a 4 punti in 5 gare disputate.

Mattia Spinelli per lo United: “Stiamo preparando il prossimo match con grande motivazione ed intensità. Conosciamo il blasone dell’ Ecocity, personalmente l’avversario che temo di più siamo noi. Scenderemo in campo con la fame:rispetto per tutti, paura di nessuno!”

Adriano Foglia: “Non conosco gli avversari, ma sicuramente sarà dura.Non ci sono più squadre materasso, al massimo una goleada può arrivare nel finale dopo aver sofferto per 30 minuti. Vogliamo vincere, dobbiamo entrare in campo con la mente competitiva. Non sarà facile, ma possiamo farla diventare facile noi, altrimenti soffriamo. Sarà importante entrare in campo con un grado di concentrazione almeno pari al loro”.

Enrico Rosati: “Li conosciamo molto bene, perché praticamente abbiamo avuto lo stesso calendario. Li abbiamo studiati, hanno alcuni ex compagni di squadra con cui ho condiviso sia l’avventura a Latina in Under 21, sia proprio in maglia Ecocity. Sarà bello quindi ritrovarli in campo, anche se da avversari”

Tutto pronto, dunque, per la sfida di oggi, che sarà trasmessa a partire dalle ore 15:00 in diretta Streaming sulla Pagina Facebook Ufficiale dell’Ecocity Futsal Pro Cisterna.