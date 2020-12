Al via le operazioni di bonifica dell’ex inceneritore di Ventotene

“La Regione Lazio – rende noto l’ufficio stampa istituzionale – ha stanziato un contributo di 40.000 euro a favore del Comune di Ventotene per realizzare il piano di caratterizzazione del sito dell’ex inceneritore dell’isola.

Questa operazione consentirà di analizzare e classificare la tipologia dei rifiuti presenti nel terreno per poi procedere con gli interventi di recupero e smaltimento. Una volta terminata la fase di caratterizzazione e rimozione dei rifiuti sarà possibile completare le opere di messa in sicurezza e di bonifica del sito.

“L’Amministrazione Zingaretti è impegnata a sostenere un ampio programma di ripristino ambientale con investimenti e progetti per il risanamento dei siti inquinati e la tutela del territorio: dopo l’avvio delle operazioni di bonifica nella Valle del Sacco, nei prossimi giorni proseguirà lo stanziamento di nuove risorse per intervenire in altri Comuni del Lazio”, ha dichiarato Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti”.