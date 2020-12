Santa Barbara, le celebrazioni nella Cattedrale di Sant’Erasmo

“La solennità di Santa Barbara, Patrona della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di porto, è stata celebrata con una ristretta, ma non meno sentita e partecipata, cerimonia religiosa officiata dall’Arcivescovo di Gaeta Monsignor Luigi Vari nella Cattedrale di Sant’Erasmo, nel pieno rispetto delle normative anti COVID-19.

Il Comandante Federico Giorgi, nel salutare i colleghi della Base DepolNato M.M. ed i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Gaeta – ed il personale militare e civile in servizio ed in quiescenza intervenuto alla celebrazione, ha innanzitutto voluto ricordare tutti i caduti del mare e coloro che hanno sacrificato la loro vita nel compimento del dovere.

La giornata di Santa Barbara è anche l’occasione per un bilancio dell’anno che si avvia a concludersi: un anno, il 2020, senza dubbio difficile anche per la Guardia Costiera.

Tante le attività svolte al servizio degli altri, che hanno riguardato principalmente il soccorso in mare, ma anche la sicurezza portuale e della navigazione, la regolarità dei traffici con le isole pontine, la tutela dell’ambiente marino e costiero, il rispetto delle regole in materia di pesca e demanio marittimo.

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia in atto, i militari hanno svolto anche una mirata attività di educazione e sensibilizzazione, ed anche grazie a questo sforzo preventivo durante la stagione estiva non si sono verificati incidenti di rilievo dovuti ad imprudenza o mancato rispetto delle regole.

Da gennaio ad oggi lungo le spiagge e le acque della Provincia di Latina, la Guardia Costiera di Gaeta ha soccorso o assistito in mare 261 persone in difficoltà.

Incisivo è risultato anche il monitoraggio ed il coordinamento sul comportamento degli assistenti bagnanti, che, in diverse circostanze, dopo aver attivato correttamente la catena dell’emergenza, hanno portato a termine con professionalità e competenza, importanti interventi di salvataggio e primo soccorso

Infine, da segnalare l’impegno della Guardia Costiera per contenere l’attuale situazione pandemica, con particolare attenzione ai punti di imbarco e sbarco per le Isole Pontine nei porti di Formia e Terracina. Tali controlli, effettuati spesso in collaborazione con le Forze di polizia nell’ambito dei dispositivi di ordine e sicurezza pubblica predisposti da Prefettura e Questura di Latina e con il supporto del personale sanitario della C.R.I., del 118 e della Protezione Civile – Sezione Sud Pontino, hanno consentito il monitoraggio di oltre 300.000 passeggeri transitati dai predetti porti nel periodo da marzo ad oggi.

La ricorrenza è stata arricchita con la condivisione delle espressioni Augurali pervenute dalle Alte Cariche dello Stato e dal Direttore Marittimo del Lazio, nonché con il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana prestato da un Ufficiale e 7 Sottufficiali in servizio presso la sede di Gaeta. Quello del giuramento è un momento solenne, in cui si ribadisce l’impegno verso le Istituzioni e verso la collettività e si rinsalda quello spirito di sacrificio e di appartenenza alla famiglia della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di porto, quest’oggi anche nell’esempio della Patrona Santa Barbara.”