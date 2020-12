Sabaudia, dentro FdI scambio di convenevoli dopo l’arrivo di Bianchi

Il capogruppo di Fratelli d’Italia nel consiglio comunale di Sabaudia, Piera Polisena, ha voluto dare il benvenuto al consigliere comunale Renato Bianchi, che ha ufficializzato la sua adesione a Fratelli d’Italia.

“Con l’ingresso di Renato Bianchi – si legge nella nota – il nostro gruppo consiliare consolida la sua rappresentanza e la condivisione di valori e istanze che hanno ed avranno sempre come interesse fondamentale il bene di Sabaudia e dei suoi cittadini. Questo si realizza grazie ad un’azione politica e amministrativa coerente e scevra da ogni tipo di pregiudizio che in questi anni stiamo portando avanti, e che ci consente di agire nella massima trasparenza per permettere a chiunque, in onestà e buona fede, di avvicinarsi a FdI iscrivendosi al partito nelle forme e modalità previste.

FdI – concludono dal partito – è un patrimonio collettivo di valori e di progetti condivisi, una realtà politica che non appartiene ad un singolo che ne dispone come se fosse proprietà privata. Chi decide di far parte del nostro percorso è un rappresentante di questi valori e progetti che si impegna a portare avanti. Saluto quindi con piacere l’ingresso nel nostro gruppo consiliare di Renato Bianchi, apprezzando il suo impegno nel condividere il percorso politico e amministrativo intrapreso da FdI a Sabaudia, così come a livello nazionale, e sono certa che saprà apportare il suo contributo alla crescita del nostro territorio al servizio dei cittadini.”