Padre Francesco Bishay è il nuovo parroco di Ponza Le Forna

La messa di inizio ministero pastorale è prevista per lunedì 7 dicembre alle 17. A celebrarla l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari. “Celebrazione – che come spiegano dalla diocesi – sarà occasione per ringraziare don Salvatore Maiorana al termine del servizio pastorale di parroco.

Alla chiesa parrocchiale di Maria Santissima Assunta in Cielo a Ponza, frazione Le Forna, arriva Padre Francesco Bishay è nato a Minia (Egitto) nel 1983. Sacerdote dal 2014, appartiene all’Ordine dei Frati minori per la provincia d’Egitto. Ha studiato teologia e si è specializzato in sociologia e psicologia.