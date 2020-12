Fondi: ecco i presidenti delle commissioni consiliari, lunedì si conclude il quadro

Si va definendo la macchina amministrativa a Fondi. Mancano all’appello ancora diverse commissioni che non si sono ancora riunite per definire la composizione interna. Mentre la proporzionalità è stata decisa in seno al consiglio comunale, adesso è la volta dell’elezione, internamente alle commissioni consiliari per individuare il presidente e i suoi vice, rispettivamente uno della maggioranza e uno all’opposizione.

Dopo alcune polemiche da parte di qualche esponente della minoranza che, via social ha avuto da polemizzare con l’Amministrazione per i “ritardi” nell’istituzione delle commissioni, essendo passato quasi un mese e mezzo dal primo consiglio comunale si sono già riunite quelle legate ai Lavori Pubblici, all’Urbanistica, al Bilancio, alle Pari Opportunità e ai Servizi Sociali.

Mancano, dunque, ancora all’appello quelle di Turismo e Cultura, Ambiente, Attività Produttive, e quella a cui per prassi la presidenza viene “lasciata” alla minoranza, ovvero quella Trasparenza. A queste si aggiunge quella dello Statuto e Regolamento, la quale però, ha una composizione particolare in quanto composta dai soli capigruppo.

Nello specifico alla commissione Lavori Pubblici è stato eletto presidente Mariano Di Vito (Forza Italia), il vice di maggioranza è Guido La Rocca (Forza Italia) e quello della minoranza Stefano Marcucci (Lavori Pubblici).

A quella Urbanistica, Usi Civici, Patrimonio e Viabilità ha ottenuto la maggioranza come presidente Giulio Cesare Di Manno (Litorale e Sviluppo Fondano); suo vice di maggioranza è risultato eletto Vincenzo Mattei (Forza Italia), vice di opposizione Luigi Parisella (Riscossa Fondana).

È Elisa Carnevale (Forza Italia) la presidente della commissione Bilancio, Finanze, Affari Generali e Demoanagrafico. Il vice di maggioranza Mariano Di Vito (Forza Italia), il vice di opposizione (Luigi Vocella).

A Daniela De Bonis (Io Sì) la guida della commissione Servizi Sociali, Sanità e Scuola. Eletti, rispettivamente vice presidenti in quota maggioranza e opposizione, Maria Palma Di Trocchio (Forza Italia) e Salvatore Venditti (Camminare Insieme).

Infine, per le commissioni riunitesi quest’oggi alla presidenza della commissione Pari Opportunità e Parità di Genere è stata eletta Maria Palma Di Trocchio (Forza Italia), mentre le vice presidenze sono toccate a: Fabio Iannone (Democrazia Cristiana) per la maggioranza e Tiziana Lippa (Fondi Terra Nostra) per la minoranza.

Lunedì 7 dicembre ultima tornata di appello a completare tutte le commissioni: alle 8.30 è convocata quella all’Ambiente, Protezione Civile, Verde Pubblico e Arredo Urbano; alle 9.30 quella Turismo, Cultura, Demanio, Sport e Politiche Giovanili; 10.30 quella alle Attività Produttive, Trasporti, Agricoltura, Caccia e Pesca; alle 11.30 quella Statuto e Regolamento e chiude alle 12.30 quella Trasparenza.