Spaccio di cocaina, arresto convalidato e indagato rimesso in libertà

Il gip del Tribunale di Cassino, Vittoria Sodani, ha convalidato l’arresto del 42enne di Scauri, Antonio Brancaccio, arrestato dai carabinieri nello scorso fine settimana dopo essere stato sorpreso in flagranza a cedere 2,7 grammi di cocaina a un 25enne di Gaeta ed essere stato trovato, una volta perquisito, in possesso di 500 euro in contanti e ritagli di buste per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Il giudice ha però accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Gianni Bove, e ha rimesso immediatamente in libertà l’indagato, sottoponendolo al solo obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.