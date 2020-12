Maltrattamenti in famiglia, ordinanza di carcerazione per un uomo

Nella serata di oggi, a Cisterna di Latina, i militari della Stazione Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo P.A. In esecuzione ad una ordinanza emessa il 2 dicembre 2020 dal Tribunale di Latina, poiché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia.

Il predetto che già si trovava agli arresti domiciliari scaturisce dalle indagini conseguenti alle denunce presentate dalla moglie convivente classe 1992, vittima di reiterate minacce e percosse. L’arrestato sarà tradotto presso la casa circondariale di Vasto (CH) a disposizione dell’a.G. mandante.