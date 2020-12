Impianti itticoltura, Formia 5 Stelle: “Decisione giusta, ora tocca a Gaeta”

“Per almeno dodici anni il centrosinistra cittadino ha giustamente chiesto il rispetto dell’Area Sensibile del Golfo e la delocalizzazione degli impianti ittici e di mitili e, poi, quando finalmente un Sindaco e una Giunta comunale si sono presi il coraggio politico di assumere una decisione, di negare la proroga di cinque concessioni per ulteriori 15 anni a partire dal prossimo 1 gennaio, nemmeno gli inviano i complimenti, quasi non li riguardasse più.

Gliene diamo atto noi e tanti formiani onesti che sul futuro ambientale di questa città, in quanto a coerenza non hanno mai mancato, né ne hanno fatto argomento di scambio semmai di sincera battaglia politica: grazie Sindaca Villa. A lei e alla sua Giunta. Era ora.

Auspichiamo anche il suo prestigioso omologo gaetano proceda, ribadendo una linea comune nel Golfo all’insegna del rispetto della legalità e dell’ambiente, contro le tre concessioni che ricadono nelle sue competenze, già definite “fortemente impattanti” e che “occupano abusivamente zone di demanio marittimo” dal Commissario prefettizio che l’ha preceduta a Formia.

E che proprio perché tali, ci auguriamo non siano ritenute degne di rientrare nella normativa regionale appena rivisitata e che prevede, entro diciotto mesi, l’emanazione da parte della Giunta regionale di una Carta regionale delle aree idonee e non alla realizzazione e permanenza di questo tipo di impianti. Un emendamento, voluto e votato dal Pd, che a sentire il Consigliere regionale che l’ha promosso non andrà a sanare quanto auspichiamo sia ora trasferito off – shore in tempi certi, così restituendo entro la prossima stagione estiva ai cittadini e all’imprenditoria di Formia la dignità del “proprio” mare”.

Così in una nota gli attivisti del gruppo Formia 5 Stelle commentano la decisione della Giunta Villa di non rinnovare per ulteriori quindici anni le concessioni a cinque tra impianti ittici e di mitilicoltura che ricadono nel demanio marittimo comunale.