Guidava senza patente e su un mezzo sequestrato, scatta la denuncia

Nella decorsa notte durante lo svolgimento di un servizio di controllo del territorio e della circolazione stradale, i militari della stazione carabinieri di Borgo Grappa, denunciavano all’autorità giudiziaria un 40enne originario di Nettuno.

I militari, insospettiti circa la presenza dell’uomo in strada, procedevano al suo controllo ed a quello del veicolo sul quale era a bordo, accertando che lo stesso era privo di patente di guida poichè sospesa dalla Prefettura, mentre il veicolo con cui stava circolando era in stato di sequestro. Per questo motivo il veicolo veniva nuovamente sequestrato e l’uomo denunciato per aver violato i doveri di custodia circa i beni sottoposti a sequestro. Inoltre in considerazione delle vigenti restrizioni alla circolazione in orario notturno previste per la provincia di Latina, il medesimo veniva sanzionato per aver violato le misure di contenimento della diffusione del covid-19.