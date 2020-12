Fondi all’isola di Ventotene, luogo della memoria e Isola d’Europa

” Con la Delibera n. 914 la Regione Lazio ha assegnato al Comune di Ventotene una somma di cinquantamila euro alla splendida Isola Pontina per promuovere una serie di iniziative tese ad aumentare la consapevolezza storica dell’”Isola d’Europa”.

L’isola di Ventotene, luogo della memoria e riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni che hanno ispirato la costituzione dell’Europa, grazie a questi fondi potrà promuovere una serie di eventi celebrativi dedicati alle scuole e ai centri che svolgono attività culturali sull’isola incrementando il riconoscimento di Ventotene come patrimonio storico dell’intera comunità”. Lo sottolinea in una nota il Consigliere Regionale del PD Enrico Forte