Traffico di sostanza stupefacente, arrestato 28enne

Nel pomeriggio del primo dicembre, i carabinieri della Compagnia di Formia, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanza stupefacente, ha arrestato un giovane 28enne, residente ad Ausonia.

“Il giovane – spiegano i Militari – a seguito di perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish, divisa già in diverse dosi ed opportunamente occultate dallo stesso. La droga rinvenuta veniva immediatamente sottoposta a sequestro, ed il 28enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.