Roma-Latina, Coletta e le raccomandazioni dal Ministero

Il sindaco di Latina Damiano Coletta in una nota spiega che mentre le proprie condizioni di salute legate al Covid-19 stanno migliorando, nonostante il ricovero presso il Santa Maria Goretti del capoluogo, ha avuto un colloquio telefonico con la ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli. In questo colloquio si sarebbe parlato principalmente dell’autostrada Roma-Latina. Progetto sul quale dal ministero sarebbero state date garanzie al primo cittadino pontino.

“In questi giorni di terapia presso l’Ospedale civile Santa Maria Goretti le mie condizioni sono sensibilmente migliorate e colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale sanitario e parasanitario che si sta prendendo cura non solo di me ma di tutti i cittadini che stanno combattendo contro il Covid-19. Questi miglioramenti mi hanno consentito di portare a termine nella giornata di oggi un importante appuntamento che avevo da tempo in agenda con la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, con la quale ho avuto un proficuo colloquio telefonico relativamente al progetto dell’Autostrada Roma-Latina.

Con la Ministra De Micheli mi sono fatto portatore delle istanze provenienti dal territorio – dal mondo imprenditoriale e dalle parti sociali – circa la realizzazione di questo fondamentale progetto viario. La Ministra mi ha comunicato che le opere complementari previste nel progetto originario saranno portate a termine attraverso canali di finanziamento diversi e con appositi capitoli di spesa. E quindi si auspica, per quanto riguarda il territorio di Latina, che se ci sarà una revisione del progetto, sarà una revisione molto contenuta e non certo al ribasso. La Ministra ha infatti assicurato che l’Autostrada Roma-Latina resta un’opera vitale per il nostro territorio anche in virtù degli interventi inizialmente progettati.

Ringrazio vivamente la Ministra Paola De Micheli per la disponibilità e la sensibilità dimostrata. Abbiamo anche concordato la sua partecipazione a un dibattito pubblico che si svolgerà ovviamente in modalità remota e che manderemo in onda sui canali online del Comune di Latina prima delle festività natalizie. In quell’occasione faremo il punto sul progetto e le opere complementari e sono certo che sarà un momento dal quale emergeranno in maniera netta l’utilità di questa opera e tutti i benefici che ne deriveranno per il nostro territorio.”