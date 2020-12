Maltempo a Formia: torrente non defluisce, si allaga via dell’Acquarole

Succede a Penitro nel territorio di Formia. Le immagini che ci sono state fatte recapitare da un cittadino, evidenziano una situazione che i residenti già avevano notato poche settimane fa, quando altri allagamenti avevano interessato la zona.

Nello specifico a esondare, probabilmente per la grossa quantità d’acqua caduta ma anche per la difficoltà nel defluire, il torrente adiacente via dell’Acquarole.

Le immagini di seguito raccontano la situazione a dir poco drammatica che si ripete ad ogni ondata di maltempo.