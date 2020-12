Biblioteca comunale: cercasi professionista per riqualificazione e valorizzazione

Dopo essere stata eletta ‘Luogo della Cultura’, la biblioteca comunale di Cisterna di Latina si appresta all’avvio dei lavori finanziati dalla Regione Lazio. Con un avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sull’albo pretorio, il Comune seleziona un professionista per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di lavori di potenziamento e valorizzazione del Servizio Biblioteca e del complesso monumentale di Palazzo Caetani.

Entra dunque nella fase esecutiva il finanziamento ottenuto con il bando regionale ‘Luoghi della Cultura’, in cui la biblioteca è giunta 22esima su oltre 230 candidati, e prima in provincia di Latina.

“Si tratta, in particolare, di interventi strutturali per la riqualificazione dei piani superiori della biblioteca, il rifacimento dell’impianto elettrico e termico, la manutenzione straordinaria del marciapiede nel tratto Largo San Pasquale e l’abbattimento di barriere architettoniche”, spiegano dall’amministrazione comunale. “La biblioteca si doterà di una sala studio più ampia, una sala polivalente per conferenze, workshop, presentazioni e mostre, un archivio storico con una sezione speciale dedicata al fondo locale. Ogni ambiente sarà deputato ad un servizio per un determinato target, incrementando in tal modo l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti”.

Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti al R.U.P. architetto Paolo Valeri, all’indirizzo mail@postacert.comune.cisterna.latina.it