Decreto Rilancio, la conferenza domani in Prefettura

Dalla Prefettura di Latina arriva la comunicazione che nella giornata di domani, mercoledì 2 dicembre, a partire dalle 11 si terrà una conferenza stampa per illustrare le opportunità legate all’articolo 119 del decreto legge Rilancio del luglio scorso.

“In un’ottica di sostegno alle famiglie e alle imprese e di impulso alla ripresa del sistema economico, fortemente indebolito dall’emergenza epidemiologica in atto, questa Prefettura, d’intesa con l’Associazione Nazionale costruttori edili della Provincia di Latina, ha organizzato per mercoledì 2 dicembre p.v., alle ore 11.00, un incontro volto alla condivisione e alla divulgazione alla cittadinanza di un vademecum sulle principali novità introdotte dall’art. 119 del decreto legge Rilancio, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.

In particolare, nel corso dell’incontro verranno illustrate le modalità di accesso alla detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1 ° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici, nonché i beneficiari della detrazione e gli interventi consentiti.

Le linee di condotta comuni tra gli attori coinvolti sul territorio pontino, tra cui gli stessi enti locali e le associazioni di categoria, puntano ad avviare, attraverso il “Superbonus 110%, un concreto processo di sburocratizzazione dell’iter amministrativo propedeutico alla presentazione delle istanze relative ai meccanismi dell’Ecobonus, del Sisma bonus e del bonus edilizia. Alla conferenza stampa, durante la quale verranno esposti i dati relativi al potenziale che la misura introdotta dal Governo può sviluppare sul territorio provinciale, prenderanno parte: