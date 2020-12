Calcio a 5, l’Ecocity Cisterna espugna il campo ad Acerra

“Ecocity Futsal Cisterna conquista Acerra, nel recupero della quarta giornata. Campionato fermo, ma il Comitato Regionale ha dato l’ok al recupero dello scorso sabato. Finisce 9-4 per la squadra cisternese, nella trasferta contro Leoni Acerra.

Squadra di casa che ha provato con molto carattere a reggere l’onda d’urto Ecocity ed il primo tempo finisce 3-4, ma nella ripresa Cisterna se ne va.

Maina impiega 27 secondi per segnare la prima rete dell’incontro, ma i Leoni riescono a pareggiare con Brillante. Bassani gioca ancora una grande partita ed al 4’ e 5’ minuto mette a segno una doppietta. Al 13’ minuto, Rosati torna in gol dopo due giornate di digiuno e lo fa con una splendida rovesciata. Sembra da subito una partita a senso unico ma i Leoni non demordono e si rifanno sotto. E’ Stigliano a segnare la sua doppietta personale con le reti al 14’ e al 19’. Finisce così il primo tempo: 3-4.

Inizia la ripresa e stavolta è Lara a segnare a tempo di record, a soli 14 secondi mette a segno il gol del 3-5. Fergola prova a riaprire la partita al 5’ della ripresa (4-5), ma Bassani gioca una partita da 10 e mezzo e fa tripletta al 10’ della ripresa. C’è tempo per il giovane talento Sanges, che al 14’ mette a segno la rete del 4-7. Adriano Foglia e Maina (doppietta) vanno a chiudere il match con 9 reti all’attivo.

Organico cisternese che non riesce a giocare al completo, ma è un problema un po’ di tutti, ma si può sicuramente dire che è un piacere guardare una squadra di campioni con le proprie giocate. La squadra è ora a 12 punti nel girone F, prima in classifica insieme a Sport Consilina.

Ora non resta che attendere indicazioni dal Comitato Regionale per sapere se si potrà giocare sabato prossimo”.