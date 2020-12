Banda ultra larga a Latina: incontro tra Amministrazione e gestore

“Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra l’Assessore Emilio Ranieri e Massimiliano Caputi, Responsabile Field Operations Line Lazio di TIM, sul tema banda ultra larga e connettività sul territorio comunale. Hanno partecipato anche le Dirigenti del Servizio Decoro e Lavori Pubblici, rispettivamente l’Arch. Micol Ayuso e l’Ing. Angelica Vagnozzi, e Gianfranco Papa, Responsabile Development Lazio di TIM.

Durante il colloquio è emerso che TIM sta predisponendo una serie di interventi, per ampliare ulteriormente la copertura del comune, e portare l’internet veloce in alcuni borghi mediante la tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet), cioè con la fibra ottica che raggiunge l’armadio stradale. Tra dicembre e gennaio saranno collegati 10 cabinet a Borgo Sabotino, ed entro la primavera 2021, 5 a Borgo Santa Maria, 3 a Borgo Montello e altri 3 a Borgo Grappa. In questo modo i cittadini di queste zone potranno utilizzare una connessione fino a 200 Mbps.

Grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, inoltre, ci saranno ulteriori interventi per realizzare collegamenti super veloci fino a 1 Giga attraverso la tecnologia FTTH (Fiber To The Home). Per consentire un andamento regolare delle operazioni e il meno invasivo possibile per la cittadinanza, una volta che TIM avrà presentato un piano di interventi, il Comune valuterà anche la possibilità di stipulare con l’azienda una convenzione”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Latina.