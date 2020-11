Latina Basket, coach Gramenzi dopo la sconfitta a Napoli: “Dobbiamo crescere ancora”

Al termine della sfida disputata al PalaBarbuto tra la formazione campana del Napoli Basket e la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, queste le dichiarazioni del capo allenatore Franco Gramenzi:«C’è poco da dire su una partita del genere e con un avversario di tale calibro. Affrontare questa tipologia di squadre, allo stato attuale, ci fa soffrire tantissimo. E anche se non sono queste le partite che ci interessano per il nostro percorso in campionato, considerato l’altissimo livello dell’avversario e il fatto di giocare in trasferta, dobbiamo sicuramente crescere e abituarci, in particolare con i giocatori più giovani, ad affrontare al meglio formazioni così forti e dotate di grande fisicità. Il nostro campionato dobbiamo giocarlo con le squadre che sono al nostro livello – prosegue il tecnico nerazzurro – Con Napoli, al di là del risultato finale, abbiamo provato a rimanere in partita, anche se diventa ancora più difficile quando il metro arbitrale non è lo stesso sui due lati del campo. All’inizio del terzo quarto abbiamo provato a rientrare, non ci siamo riusciti e, pur continuando a giocare, siamo comunque usciti dalla partita. A quel punto abbiamo dato maggiore spazio ai giocatori più giovani, proprio per permettere loro di fare esperienza, anche se questo ci è costato errori in difesa, ma è importante che crescano, in modo da essere pronti quando ci troveremo di fronte avversari alla nostra portata».

Domenica di riposo e da lunedì la squadra tornerà nuovamente ad allenarsi in vista della prossima gara, che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo di Pistoia.