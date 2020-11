Dimissioni del sindaco Villa, interviene Marciano

Dimissioni del sindaco, interviene il Partito Democratico e il centrosinistra è pronto a riorganizzarsi. “Prendiamo atto -fa sapere Claudio Marciano dalla sua delle dimissioni della Sindaca Paola Villa. A neanche metà mandato, la sua coalizione è implosa, lasciando la città in una condizione economica, sociale e politica drammatica, nel mezzo di una pandemia globale.

I rimpalli di responsabilità, le improbabili frecciatine verso le precedenti amministrazioni, gli stracci che volano tra conferenze stampa e comunicati, sono completamente inadeguati alla gravità del momento. C’è ampia consapevolezza, nella città, che la responsabilità di questa situazione è equamente ripartita tra tutti coloro che hanno promosso un progetto politico sbagliato nelle premesse come nelle attuazioni. Nessuno escluso: fuoriusciti all’ultimo minuto compresi.

Come consigliere comunale, sento tuttavia il bisogno di ascoltare le compagne e i compagni che sono stati con me dall’inizio di questa esperienza. La comunità del Partito Democratico e di Formia Bene Comune si riunisce pertanto domani, alle 19.00, per fare l’analisi della situazione e intraprendere le dovute iniziative politiche”.