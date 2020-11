Terracina, il sindaco Tintari positiva al Covid-19

Dopo il sindaco di Latina Damiano Coletta, anche la prima cittadina di Terracina è risultata positiva al Covid-19. Notizia arrivata dal tampone molecolare al quale si è sottoposta nei giorni scorsi.

A dare la notizia lo stesso sindaco Roberta Tintari attraverso la propria pagina Facebook.

“Cari amici, eseguito il tampone molecolare che ha rivelato la mia positività al Covid-19. Al momento non ho sintomi e sto bene. L’attività amministrativa non si interrompe perché proseguirò, insieme alla giunta e ai miei collaboratori, a lavorare da remoto. Terracina ha bisogno dell’impegno di tutti per superare questi mesi difficili, so di poter contare su tutti voi. Buona domenica a tutti.”

Il post sui social del sindaco Roberta Tintari