Minturno, istituita la “bolla” sanitaria attorno la Domus Aurea per Covid

Via ai tamponi, massima attenzione e soprattutto un occhio di riguardo per i residenti della struttura sanitaria per anziani “Domus Aurea” che, è stata fondamentalmente “confinata” in attesa dei risultati dei test molecolari dopo che sono state riscontrate alcune positività al Covid.

A dare la notizia con un post sui social il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli.

“A seguito del riscontro di alcune positività all’interno della Residenza sanitaria per anziani ‘Domus Aurea’ sita in Scauri – ha spiegato il primo cittadino – e su comunicazione della ASL di Latina, ho adottato apposita ordinanza che di fatto istituisce la cd ‘bolla’ sanitaria intorno alla struttura. Aspettiamo ora i riscontri al tampone molecolare augurandoci che tutto possa andare per il meglio.”