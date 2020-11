Settimana di controlli per gli uomini della Polizia: piovono le denunce

Dal 23 al 28 novembre 2020 la Questura di Latina ha messo in campo oltre 198 equipaggi della Polizia di Stato, cui si sono aggiunte anche 6 unità del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio”, che hanno permesso di identificare, nel corso di 101 posti di blocco, 1364 persone, controllare 581 veicoli ed elevare 147 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di 7 carte di circolazione e 5 patenti.

Sono state arrestate 4 persone mentre sono 14 le persone denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

In particolare:

Domenica 22 novembre i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato K.A., cittadino ghanese, per il reato di violazione di domicilio.

Lunedì 23 novembre gli uomini del Comm.to P.S. di Formia hanno denunciato due cittadini italiani F.S. dell’82 e Z.R. nato nel 1994 per resistenza a pubblico ufficiale.

Martedì 24 novembre personale della Squadra Volante di Latina ha tratto in arresto, S.S., cittadino francese, per il reato di duplice rapina aggravata, ai danni di due cittadini anziani di Latina.

Nella stessa giornata il Comm.to di Cisterna ha denunciato K.V., indiano, per maltrattamenti in famiglia ed il Comm.to di Terracina ha denunciato F.L., per somministrazione di bevande a minori.

Mercoledì 25 novembre personale del Comm.to di Cisterna denunciava in stato di libertà, C.G.., cittadino italiano, per furto. A Fondi i poliziotti del Comm.to denunciavano E.M. per truffa, mentre a Terracina i poliziotti del locale Comm.to hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia S.N. del 1982.

Infine, nella stessa giornata, personale della Squadra Volante, denunciava in stato di libertà C.D., cittadino romeno, per il reato di furto.

Giovedì 26 novembre personale del dell’U.P.G.S.P. ha tratto in arresto Z.M. del 1978. L’uomo ha forzato un posto di controllo e dopo una breve fuga è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti della Squadra Volante. Nella stessa giornata gli agenti della Divisione Anticrimine hanno denunciato C.C. e S.T. per percosse e minacce.

Venerdì 27 novembre personale della Squadra Mobile, proprio nella Giornata contro la Violenza sulle Donne, ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino tunisino K.R. autore di violenza sessuale, rapina aggravata ai danni di una giovane donna romena.

Inoltre gli agenti del locale Commissariato di Cisterna hanno denunciato C.V per truffa mentre i colleghi del Comm.to di Terracina hanno denunciato per minacce M.V del 1991.

Sabato 28 novembre i poliziotti del Comm.to di Terracina hanno denunciato una 56enne S. D. per resistenza, oltraggio a P.U. e procurato allarme presso l’Autorità.

La Divisione della Polizia Amministrativa, Sociale e dell’Immigrazione, ha emesso 1 provvedimento di espulsione, nei confronti di un cittadino extracomunitario. La Divisione Anticrimine della Questura di Latina, ha emesso emesso 7 avvisi orali ed 1 Foglio di Via Obbligatorio. L’avviso orale, misura di prevenzione con la quale “il Questore avvisa il destinatario dell’esistenza di indizi precisi sulla sua condotta illecita e lo invita a tenere un comportamento conforme alla legge “.

A costoro è stato imposto di non accompagnarsi con altri pregiudicati. In caso di inosservanza alle prescrizioni potranno essere sottoposti alla misura di prevenzione personale più grave della sorveglianza speciale di P.S.

I provvedimenti, sono stati applicati dall’Ufficio Misure di Prevenzione Personali della Divisione Polizia Anticrimine di Latina, nei confronti delle seguenti persone:

P.A. di anni 40 nato ad Albano Laziale (RM) e residente ad Aprilia, con precedenti per rapina aggravata, estorsione, ricettazione, furto, lesioni personali dolose, violazione normativa sulle armi, evasione, resistenza minaccia oltraggio e violenza a P.U., guida sotto l’influenza dell’alcool, interruzione di un pubblico servizio, danneggiamento;

C.P., di anni 45 nato a Latina ed ivi residente, con precedenti penali per reati contro il patrimonio quali furti, rapina e ricettazione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali dolose, porto illegale di armi, resistenza a P.U., evasione, minacce, danneggiamento;

S.M. di anni 38, nato a Fondi ed ivi residente, con precedenti penali per violazioni alla Legge sulle armi, ricettazione, lesioni personali dolose, minacce ed ingiurie;

B.P.L. di anni 23 nato a Fondi ed ivi residente, con precedenti per diverse violazioni normativa sugli stupefacenti;

F.B. di anni 41 nato a Terracina ed ivi residente, con precedenti per violazioni normativa sugli stupefacenti, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze psicotrope, guida senza patente, omissione di soccorso e fuga a seguito di incidente stradale con feriti;

M.M. di anni 50 nato a San Felice Circeo e residente a Sezze, con precedenti per atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furti aggravati, detenzione illegale di armi e munizioni, lesioni personali dolose aggravate, ingiurie, reati di falso, estorsione, ricettazione, evasione, minacce, violenza privata, danneggiamento, incendio, guida sotto l’influenza dell’alcool, molestia o disturbo alle persone;

T.T. di anni 28, nato a Terracina ed ivi residente, con precedenti per lesioni personali dolose, violazione norme in materia di discriminazione razziale etnica e religiosa, rapina, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre a cura della Divisione Anticrimine è stato munito di foglio di via obbligatorio e rimpatriato al Comune di residenza con il divieto di ritornare a Latina per anni tre l’uomo arrestato la mattina di mercoledì 25 novembre dagli Agenti della Squadra Volante per resistenza a P.U. il quale per impedire di essere controllato si era dato alla fuga alla guida di un’autovettura, risultata sprovvista di copertura assicurativa, ponendo in pericolo con una guida spericolata ed a folle velocità l’incolumità personale, degli Agenti e degli altri utenti della strada”.