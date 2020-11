Grave incidente in via Verdi, necessario l’intervento dell’eliambulanza

NOTIZIA FLASH – Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a San Felice Circeo. Per cause ancora da accertare un’auto e uno scooter si sono scontrati in via Verdi. Gravi le condizioni di una delle due persone che viaggiavano in scooter tanto da rendere necessario l’intervento di eliambulanza. Il ferito è stato trasferito in gravi condizioni presso un ospedale di Roma. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i carabinieri di San Felice Circeo