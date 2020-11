Maggioranza senza numeri? Interviene il Partito Democratico

Maggioranza senza numeri in consiglio, dopo l’intervento delle altre forze d’opposizione anche il Partito Democratico attraverso il consigliere Claudio Marciano parla delle possibili dimissioni del sindaco Paola Villa. “Per l’ennesima volta -commenta Marciano – la maggioranza non ha i numeri per insediare il Consiglio Comunale. Lo stesso succede, ormai da mesi, per le commissioni consiliari.

Un governo cittadino che non è in grado di prendere decisioni non serve a niente. A che serve restare al potere, se non si ha la forza di mandare via gli allevamenti dei pesci, di approvare un piano regolatore o della mobilità, o di realizzare opere strategiche per lo sviluppo locale? Sicuramente, non a Formia, non al suo futuro.

La Sindaca ha il dovere di presentarsi in Consiglio Comunale e di dimostrare che ha l’appoggio di almeno 13 consiglieri, altrimenti il suo dovere istituzionale e politico è quello di dimettersi”.