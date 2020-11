Covid-19, il sindaco Villa illustra la situazione in città

Covid-19, il sindaco di Formia, Paola Villa fa il punto della situazione via social. “Continuano a susseguirsi – si legge nel post del primo cittadino – dei bollettini sui contagi non proprio confortanti. Oggi 260 contagi in tutta la provincia, tra questi 24 nella città di Formia. Ad oggi, al netto dei casi che si sono negativizzati, abbiamo 347 positivi, di cui 339 curati a domicilio e 8 curati in strutture ospedaliere. Tra questi ultimi, un pensiero particolare va alla signora Lucia, che si trova al Goretti di Latina, e che con tanta tenacia sta combattendo per riuscire a ritornare a respirare autonomamente.

I cittadini positivi che stiamo contattando e che sono a casa fortunatamente ci raccontano di sintomi senza complicazioni, alcuni di sintomi molto leggeri, altri invece di totale assenza dei sintomi. Tante sono le persone asintomatiche, che se non avessero avuto un parente con i sintomi e qualche avvisaglia, non avrebbero mai scoperto di avere il covid.

Ieri in giunta abbiamo firmato una delibera per una convenzione con un laboratorio per test antigenici e molecolari e dalla prossima settimana si cercherà di avere a disposizione una unità mobile sanitaria presso Molo Vespucci dove poter fare tali test e accorciare notevolmente i tempi di attesa e le lunghe quarantene. Dalla prossima settimana sarà nostra premura dare tutte le informazioni in merito.

Inoltre la struttura mobile sarà messa a disposizione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta che ne faranno richiesta per sottoporre i propri pazienti a test. I numeri che escono giornalmente non ci confortano, ma dobbiamo tenere duro e continuare a lottare proprio come sta facendo la signora Lucia attraverso il suo respiratore”.