Castelforte avrà l’asilo nido. Il sindaco: “Molto orgoglioso”

Castelforte avrà l’asilo nido. “Si tratta di un nuovo importante servizio che il Comune è riuscito ad assicurare ai cittadini. Per la realizzazione era stato chiesto un contributo alla Regione Lazio. Sono davvero molto orgoglioso – dice il sindaco Giancarlo Cardillo – di questo risultato, che conferma quello che avevamo sempre detto in merito alla filiera che ci collega all’Ente Regione. L’iter della richiesta, infatti, è stato seguito passo passo dai consiglieri regionali Forte e La Penna che mi hanno costantemente tenuto informato. Li ringrazio moltissimo per l’attenzione e la cura con la quale si sono impegnati a comunicarmi ogni cosa. Ora –prosegue il primo cittadino – gli uffici comunali si stanno attivando per avviare tutte le procedure necessarie ad appaltare i lavori previsti affinché l’asilo nido possa entrare in funzione già a settembre 2021″.

L’asilo nido nascerà presso il plesso scolastico del Petronio, dove, spiegano dall’amministrazione, ci sono già i locali disponibili che andranno adeguati e organizzati. Il contributo della Regione Lazio ammonta a circa 85mila euro, ai quali va ad aggiungersi la parte a carico del bilancio comunale, pari a circa 10mila euro. Il tutto è stato formalizzato dalla Giunta comunale nell’ultima seduta del 26 novembre, nel corso della quale è stato anche approvato, all’unanimità dall’intera Giunta, il riequilibrio, che sarà portato nei tempi stabiliti al consiglio comunale per la ratifica.

“Questo nuovo importante contributo –afferma, ancora Cardillo – va ad aggiungersi a tutti gli altri che abbiamo già ottenuto e che ci hanno permesso di realizzare una serie di interventi molto importanti per il territorio e la sua vera rivalutazione e promozione. A tal proposito comunico che, tutta la maggioranza, ha dato mandato all’assessore Luigi Tucciarone, che ha la delega all’attuazione del programma amministrativo, di elaborare un documento sintetico e chiaro con il quale rendere conto, ai cittadini, della reale gestione amministrativa del Comune in questi anni. Siamo, infatti, – prosegue il sindaco – quasi al termine di questa consiliatura ed è giunto il tempo di rendere conto di cosa siamo riusciti a fare rispetto al programma presentato. Sono sicuro che una volta che il documento sarà disponibile tutti potremmo prendere consapevolezza dello straordinario lavoro realizzato per Castelforte e per i suoi cittadini. Anche i più accaniti denigratori, a questo punto, dovranno fare i conti con i dati. La maggioranza ha lavorato come un’orchestra riuscendo a realizzare tantissime cose che, oggi, ci permettono di camminare a testa alta consapevoli anche della condizione di partenza. Non c’è dubbio che abbiamo dovuto lavorare intensamente per rimettere in sesto molte cose traballanti e, con impegno e molta fatica, siamo riusciti anche a costruire molte cose buone. Vi assicuro che le racconteremo a tutti e per bene, affinché ognuno possa prendere coscienza della verità e ritenersi soddisfatto”.