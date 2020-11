Tragico scontro tra un furgone e un’Apecar: un omicidio stradale

A giudizio, con l’accusa di omicidio stradale, il 49enne Enzo Cimaroli.

Quest’ultimo, il 15 ottobre di due anni fa, sulla Migliara 55, nel Comune di Terracina, mentre era alla guida di un furgone Iveco, si scontrò con un’Apecar.

Nell’impatto rimase gravemente ferito il 68enne Umberto Iacoboni, che spirò dopo qualche ora all’ospedale “Goretti” di Latina dove era stato ricoverato.

Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha disposto un processo per Cimaroli e la prima udienza è fissata per il prossimo 19 aprile.