Seconda convocazione per il Consiglio comunale di Cisterna: riunione domani dalle ore 10

Il presidente del Consiglio comunale di Cisterna di Latina, avv. Pier Luigi Di Cori ha reso noto in queste ore che “ai sensi della normativa vigente, il Consiglio Comunale, in adunanza ordinaria, è convocato in seconda convocazione, per il giorno venerdì 27 novembre alle ore 10:00, per esaminare i punti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Ratifica della delibera di giunta comunale n. 252 del 30/09/2020 “Variazione urgente di bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, biblioteca comunale”;

2. Ratifica della delibera di giunta comunale n. 283 del 06.11.2020 “Richiesta variazione urgente al bilancio di previsione 2020/2022 per la biblioteca comunale”;

3. Ratifica delibera di giunta comunale n. 275 del 21/10/2020, variazione urgente al bilancio di previsione 2018/2020 – art. 175 D.Lgs. n. 267/00;

4. Ratifica delibera di giunta comunale n. 284 del 11/11/2020 avente ad oggetto “Variazione urgente di bilancio E.F. 2020-2021 per acquisto dispositivi e beni per emergenza sanitaria da Covid-19”;

5. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 280 in data 06/11/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del DLgs. N. 267/2000;

6. Ratifica delibera di giunta comunale n. 282 del 06/11/2020 avente ad oggetto “Variazione urgente di bilancio E.F. 2020-2021 per attività inerenti il servizio welfare”;

7. Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 – salvaguardia degli equilibri di bilancio e contestuale variazione di bilancio. Approvazione;

8. Debiti fuori bilancio dell’importo di euro 2.831,67 – Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (senza variazioni di bilancio);

9. Debiti fuori bilancio dell’importo di euro 1.653,69, riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (senza variazione di bilancio);

10. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 197 del T.U.E.L. lett. a): sentenze esecutive;

11. Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 197 del T.U.E.L. lett. a): sentenze esecutive;

12. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. lett. “e”: fatture per servizio mobile dati isole ecologiche (122 sim), per il controllo del conferimento dei rifiuti. Operatore economico Wind Tre S.P.A.;

13. Debito fuori bilancio dell’importo di euro 3.203,92 – riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (senza variazione di bilancio);

14. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L, derivante da sentenza della commissione tributaria provinciale di latina n. 80/5/2020 emessa in data 11/11/2019 e depositata in segreteria in data 27/01/2020;

15. Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L., derivante da sentenza della commissione tributaria provinciale di latina n. 81/5/2020 emessa in data 11/11/2019 e depositata in segreteria in data 27/01/2020;

16. Modifiche al regolamento per la disciplina e l’organizzazione del sistema dei controlli interni;

17. Approvazione nuovo regolamento comunale sull’organizzazione e funzionamento delle commissioni consiliari del comune di Cisterna di Latina.

La seduta è a porte chiuse ed avrà luogo presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo dei Servizi, Via Zanella n. 2 a Cisterna di Latina, garantendo la diretta streaming e sui social.

Tutti i partecipanti sono tenuti a dotarsi di guanti e mascherina di protezione”.