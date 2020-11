Latina, recupero ponte Mascarello nei pressi della centrale nucleare

La Giunta regionale del Lazio ha approvato la sottoscrizione di uno schema di Accordo tra la Regione Lazio, il Comune di Latina, e la Sogin S.p.A.. per il recupero strutturale del ponte sul Canale Mascarello, quale misura compensativa e di riequilibrio ambientale per l’impianto nucleare in dismissione ubicato nel Comune di Latina in località Borgo Sabotino.

“Un intervento condiviso per sostenere la riqualificazione ambientale dell’area: è fondamentale infatti proseguire nelle opere di risanamento e ristoro per un territorio che ha dato molto in termini ambientali” , dichiarano in una nota congiunta il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori e Massimiliano Valeriani, assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti.