Giornata contro la violenza sulle donne, una panchina rossa anche a Bassiano

Anche quest’anno, attraverso l’assessorato alle Pari Opportunità, l’amministrazione comunale di Bassiano propone il proprio contributo per valorizzare la ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Il programma inizialmente previsto è stato ridimensionato e rimodulato a causa delle prescrizioni del DPCM per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ma si è comunque riusciti in sicurezza a programmare la promozione attraverso il Centro di Documentazione Europea di Bassiano dell’evento in live streaming “Nemmeno con un fiore!”, organizzato dalla Commissione europea con Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis, e l’inaugurazione della “Panchina Rossa” come percorso di sensibilizzazione ed informazione lanciato dagli Stati Generali delle Donne rivolto ai Comuni, alle associazioni, alle scuole ed alle imprese di tutta Italia come monito contro la violenza sulle donne ed in favore di una cultura di parità.

Commenta il vicesindaco e assessore alle Pari Opportunità, Giovanna Coluzzi: “La panchina ubicata in via delle mura, lungo il percorso suggestivo che circonda il borgo medievale del paese, è un invito a sedersi per ognuno di noi, per ricordare le vittime della violenza, del femminicidio e riflettere su cosa fare per dare il proprio contributo per combattere ogni forma di violenza. È un simbolo di impegno civile per tutti. È doveroso e necessario da parte di tutti soprattutto a livello politico ed educativo agire per combattere gli stereotipi sessisti e dire basta alla violenza di genere, altresì è altrettanto importante l’esempio che diamo noi, come istituzioni, nella forma del linguaggio, delle politiche e nei comportamenti”.

La targa sulla panchina, incisa dal maestro Marco Castegini, recita “la violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci” (I. Asimov).