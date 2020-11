Aveva 600 grammi di marijuana e 800 di hashish: giovane arrestato

Nella tarda serata di martedì, ad Aprilia, al termine di uno specifico servizio antidroga nell’area delle case popolari, i militari del dipendente NORM hanno tratto in arresto in flagranza di reato l’incensurato L.G., classe 1997, residente in città.

Al termine di una perquisizione locale, il giovane è stato trovato in possesso di 600 grammi di marijuana e 800 di hashish, oltre a materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi e a due bilancini di precisione.

Espletate delle formalità di rito, in attesa del processo che verrà celebrato con rito direttissimo, l’arrestato è stato accompagnato presso la locale casa circondariale.