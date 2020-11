Violenza sulle donne, le magliette per finanziare le volontarie di Nadyr

Nadyr nasce nel 2015 dalla volontà di offrire alle donne uno spazio in cui essere ascoltate, accolte e capite, senza mai essere giudicate. Donne che vivono o hanno vissuto un problema legato alla violenza di genere. Un’associazione di volontariato, tenuta in piedi da donne competenti e caparbie che, con una sede a Fondi e una a Terracina, offrono supporto psicologico, ma anche consulenza e sostegno legale gratuito patrocinato alle donne vittime di violenza. Il tutto corredato da uno sportello di orientamento al lavoro, elemento essenziale per l’emancipazione e l’indipendenza. Il tutto in maniera gratuita e anonima. Nadyr si occupa da anni anche della sensibilizzazione nelle scuole e nelle piazze, lo fa attraverso la cultura: pittura, musica, poesia, letteratura.

Per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Nadyr, con l’aiuto della fashion designer e stilista Annarita De Bonis che le ha disegnate personalmente, mettono in campo la vendita di magliette con volti di donna segnati da violenza. Ogni t-shirt ha la sua identità, la sua figura storica di rimando che però può simboleggiare ogni donna abusata.

Cosí Annarita descrive l’evento:

“Facies – il titolo dell’iniziativa – nasce d’istinto, di pancia e di cuore; la matita è andata da sola, tra mille lacrime e nella totale spontaneità.

Nasce dal mio legame per ciò che è fragile e indifeso, per ciò che ha bisogno di amore e attenzione.

Nasce per le donne, per la loro forza, per la loro fragilità, la loro emotività e per ciò che sono costrette a subire in una società ancora patriarcale.

Nasce per dare forza a tutte le donne che subiscono violenza e per supportare il loro bisogno di aiuto.

Nasce dopo aver incontrato Nadyr e le sue operatrici, dopo aver ascoltato la loro storia.

Nasce grazie a Valeria Aprile, avvocatessa che si occupa anche lei della violenza sulle donne, di cui ho avuto l’onore di leggere il suo ultimo libro.

Nasce per me, per nadyr, per valeria, per le donne, tutte le donne”.

Il costo delle maglie è di 15 euro e l’intero importo sarà devoluto all’associazione “Nadyr donne contro la violenza”, come sostegno alla crescita del centro e per supporto ai servizi che offre.

Potranno essere acquistate nei punti vendita: