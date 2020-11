La Casa della Cultura per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne

Domani, mercoledì 25 novembre 2020, ricorre la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: la Casa della Cultura di Fondi celebra l’importante data istituita dall’ONU nel 1999 con iniziative ed eventi pubblici, di cui alcuni in corso e altri di prossima realizzazione, nel rispetto delle norme per il contenimento del Covid-19 e con la volontà di essere vicini alla città oltre la crisi sanitaria.

Gli appuntamenti sono realizzati da alcune delle 21 associazioni fondatrici del Comitato promotore della Casa della Cultura: anzitutto l’Associazione Nadyr Donne contro la violenza, che nelle città di Fondi e Terracina gestisce gli sportelli di aiuto e ascolto alle donne in temporanea difficoltà, vittime di violenza di genere.

Con Nadyr, domani 25 novembre parte il progetto “Facies”, con le T-Shirt solidali che raccontano la violenza attraverso volti astratti di donne, adolescenti e bambine disegnati da Annarita De Bonis. Le T-Shirt si potranno acquistare per 15 euro a Fondi (presso l’edicola Martusciello) e a Terracina (Erboristeria Garibaldi e Ottica Punti di Vista), contribuendo così alla raccolta fondi per la crescita delle attività dell’Associazione per le donne.

Sempre grazie a Nadyr, in collaborazione con il Comune di Fondi, dal 21 novembre e fino al 29 novembre sono illuminati di rosso, colore simbolo della manifestazione, alcuni monumenti della città, tra cui il campanile della Chiesa di San Francesco e il mastio del Castello Caetani.

Infine, ogni giorno dal 23 e fino al 30 novembre, Nadyr rilascia sulla propria pagina Facebook un video, realizzato da donne celebri che hanno incontrato Nadyr e che ne mettono in risalto il fondamentale ruolo sociale contro la violenza di genere.

A corredo e appoggio di Nadyr tutte le altre iniziative della CdC, sostenute dal Comitato di 21 Associazioni e dagli “Amici della Casa della Cultura“: il tema comune è la valorizzazione delle donne e delle bambine contro la violenza, e in generale il diritto di ognuno a vedere riconosciuta e rispettata la propria natura e volontà contro i soprusi e gli stereotipi.

Già dal 1° novembre e fino al 30, l’ANPI Fondi sta pubblicando sulla sua pagina Facebook un video al giorno dedicato a grandi figure femminili della nostra Repubblica: tra personalità femminili note e altre sconosciute di lotta e resistenza che hanno caratterizzato la storia del nostro Paese.

Domani, mercoledì 25, alle 19.30, Obiettivo Comune condurrà sul proprio profilo Facebook un webinar con ospite Valeria Aprile, avvocato, presidente dell’Associazione Diritto&Donna, e autrice del libro “La chiave della libertà”, che tratta della violenza sulle donne. Sempre domani, 25 novembre, Il Fondi Music Festival realizzerà sul profilo Facebook ufficiale tre interventi sulle grandi musiciste: Nannerl Mozart e Fanny Mendelsshon, talentuose pianiste e compositrici, sorelle geniali dei celeberrimi Wolfgang Amadeus e Felix, ma dimenticate in quanto donne, e Martha Argherich, considerata la più grande pianista della storia.

ARS Arte Ricerca Sperimentazione rilascerà a sua volta sui suoi canali Facebook e YouTube un video musicale in cui Antonietta Caporiccio (voce) e Sandro Sposito (chitarra) interpretano “I pensieri di Zo”, scritto per Fiorella Mannoia da Fabrizio Moro e Roberto Cardelli: un brano che racconta di ribellione, adolescenza ed emancipazione.

Spazio anche, lunedì 30 novembre alle 11:00, per la sensibilizzazione dei più piccoli con “Mal di paura… e altre storie”: incontro di letture ad alta voce per bambini e ragazzi a cura di Leggimi Sempre con la musica dal vivo di ARS. Trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di Leggimi Sempre dalla scuola “Garibaldi” di Fondi, vedrà la partecipazione della scrittrice Chiara Ingrao.

Nata nell’estate del 2019 e presentata ufficialmente il 14 settembre, la Casa della Cultura è attualmente un network di 21 associazioni che si è costituito per creare a Fondi una Casa della Cultura intesa non solo come edificio materiale, ma anche come organismo incubatore e facilitatore di progetti e sinergie per tutte le realtà culturali del territorio. Il Comitato ha tra i propri obiettivi fondanti quello di allargare la partecipazioni a tutte le associazioni e realtà culturali e a tutte le intelligenze del territorio.