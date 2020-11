Consiglio comunale a Fondi: diretta streaming e radiofonica

“Nuova seduta del Consiglio comunale a Fondi.

La Pubblica Assise convocata dal presidente Giulio Mastrobattista si riunirà presso l’Aula Consiliare “Luigi Einaudi” della Casa Comunale in prima convocazione venerdì 27 novembre alle ore 15:00 e, in seconda convocazione, sabato 28 novembre alle ore 16:00.

Quattro i punti all’ordine del giorno:

1 – approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011;

2 – variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000);

3 – interpellanze e interrogazioni;

4 – richiesta convocazione Consiglio comunale proposto dai consiglieri Francesco Ciccone, Salvatore Venditti, Luigi Parisella, Luigi Vocella, Tiziana Lippa, Franco Cardinale, Stefano Enea Guido Marcucci, prot. 72658 del 18/11/2020.

Come previsto dalle normative anticovid, durante i lavori il pubblico non potrà accedere all’aula consiliare.

I cittadini potranno seguire i lavori sia in diretta social (sulle pagine Facebook del Comune di Fondi e di Radio Antenna Musica) che in diretta radiofonica sulle frequenze di RAM (92,200 Mhz).

I link per seguire il Consiglio in streaming:

https://www.facebook.com/comunedifondilt/

https://www.facebook.com/RAM92.2

I consiglieri e gli addetti ai lavori, gli unici autorizzati ad entrare in aula, dovranno passare per l’ingresso principale per la misurazione della temperatura mediante termoscanner e dovranno indossare la mascherina per l’intera durata dei lavori”.