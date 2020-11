È stato denunciato questa mattina dai Carabinieri di Monte San Biagio un imprenditore toscano perché avrebbe simulato il furto del proprio mezzo di trasporto.

L’uomo, originario di Castiglion Fiorentino – secondo quanto reso noto dai militari – per circostanze ancora al vaglio degli inquirenti avrebbe fatto sembrare di aver subito un furto che in realtà non c’era stato. Di qui la denuncia.