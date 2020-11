Nominato il nuovo CDA dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina

“Con Decreto del Sindaco n. 69 del 23 novembre 2020, pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune, è stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina ABC”.

Il nuovo Cda è composto da Gustavo Giorgi (Presidente), Giuseppe Ibello (componente) e Angelina Verrengia (componente). La nomina ha decorrenza immediata per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 8 dello Statuto dell’Azienda Speciale.

“Ringrazio il Presidente uscente Demetrio De Stefano e la Dott.ssa Linda Faiola per l’enorme lavoro svolto in ABC con senso di responsabilità e competenza – dichiara il Sindaco di Latina Damiano Coletta -. Con loro sono state gettate le fondamenta dell’Azienda Speciale in una fase di avvio non priva di difficoltà e asperità. Anche grazie a loro oggi ABC è un’azienda solida, in grado di guardare alle sfide future con ottimismo. Si sta per aprire una nuova fase e sono certo che molto presto ABC e la città di Latina inizieranno a raccogliere i frutti di quanto è stato seminato fino ad oggi. Dunque rivolgo, anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale, un augurio di buon lavoro al nuovo Cda”.