‘Life Greenchange’: al via il progetto sul fiume Ufente per la conservazione della biodiversità

“E’ entrato nella sua fase operative GREENCHANGE, il progetto LIFE che mira a contrastare la perdita di biodiversità e a rafforzare il valore ecologico dei sistemi agricoli dell’Agro Pontino e maltesi del quale la Provincia di Latina è capofila e per il quale ha ottenuto i finanziamenti dal LIFE Programme, strumento dell’Unione Europea per sostenere l’ambiente e il clima.

Nei giorni scorsi è stato inaugurato il primo cantiere, quello sul Sistema idrografico del fiume Ufente nel tratto che interessa la zona dei Gricilli nel territorio del Comune di Pontinia: l’obiettivo mira a realizzare infrastrutture verdi e interventi multifunzionali volti a rafforzare la connettività ecologica dell’area e interesserà negli step successivi l’area del Monumento Naturale Giardino di Ninfa – Parco di Pantanello, l’azienda agricola Gelasio Caetani, lungo il Fosso Cicerchia nell’azienda Agricola Ganci e il Canale Allacciante nell’azienda Agricola Agrilatina. In tali aree pilota si procede a ripristinare la vegetazione ripariale di alcuni tratti del reticolo idrografico, vengono eradicate le specie vegetali aliene e creati nuovi ambienti umidi, boschi igrofili, mesofili e prati stabili.

La ditta incaricata si occuperà della realizzazione di zone umide, aree boscate e fasce frangivento per ottenere un mosaico ambientale in grado di ospitare comunità animali e vegetali anche di interesse conservazionistico.

Le azioni sono state pianificate dai partner Poliedra Politecnico di Milano, CIRF – Centro italiano per la Riqualificazione Fluviale, U-Space, MIEMA – Malta Intelligent Energy Management Agency e Confagricoltura Latina.

GREENCHANGE è strutturato in modo da offrire anche momenti di formazione e sensibilizzazione per l’attivazione di agricoltori e imprenditori locali nella mitigazione degli impatti ambientali e prevede azioni di formazione riguarderanno il coinvolgimento dei più giovani, nello specifico alcune classi dell’Istituto superiore San Benedetto di Latina, con attività didattiche mirate.

“Con l’avvio di questo progetto – sottolinea il presidente della Provincia Carlo Medici – il nostro ente dimostra di essere in grado di mettere in campo iniziative fondamentali in tema di ambiente intercettando finanziamenti europei mirati alla tutela del territorio”.

Visita il sito web del progetto: http://lifegreenchange.eu/it/